ВОЗ предупредила о быстром распространении нового варианта «омикрона»

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Новый вариант омикрон-штамма EG.5 внесен в перечень активно распространяющихся, передают «Ведомости» слова технического руководителя Всемирной организации здравоохранения по проблеме COVID-19 Марии Ван Керкхове. Наиболее распространенными симптомами являются насморк, головная боль и усталость, уточнила она.

Мы не фиксируем изменения в тяжести течения инфекции, вызванной EG.5, в сравнении с другими сублиниями омикрона, циркулирующими с 2021 года, — добавила Ван Керкхове.

Варианту «омикрона» присвоено неофициальное имя Eris в честь карликовой планеты. В ВОЗ уточнили, что данный штамм также перенесен в список «вызывающих интерес». Организация будет пристально следить за его распространением и течением инфекции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила об очень высоком риске распространения холеры в мире. По данным ВОЗ, с начала 2023 года случаи заражения были выявлены в 25 странах. Чаще всего заболевание встречается в Африке, в частности в Демократической Республике Конго, Камеруне, Малави, Мозамбике и Сомали.

В организации также уточнили, что определенные опасения вызывает нехватка вакцины и других ресурсов, используемых в борьбе с холерой. Высокую степень заболеваемости эксперты связывают с сезоном дождей в странах Западной Африки.