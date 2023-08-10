Роспотребнадзор сообщил о рисках осложнения эпидситуации с коронавирусом Роспотребнадзор: эпидситуация из-за нового варианта омикрона может осложниться

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Новый вариант омикрона EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения в России, однако риски осложнения эпидситуации с COVID в стране существуют, сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. По информации организации, с апреля по август 2023 года в РФ выявлено 17 случаев заражения новым вариантом заболевания.

В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют. Выявлено всего 17 случаев «Эрис», или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что новый вариант омикрон-штамма EG.5 внесен в перечень активно распространяющихся. Наиболее частыми симптомами являются насморк, головная боль и усталость, уточнила она. Варианту «омикрона» присвоено неофициальное имя Eris в честь карликовой планеты. В ВОЗ уточнили, что данный штамм также перенесен в список «вызывающих интерес». Организация будет пристально следить за его распространением и течением инфекции.