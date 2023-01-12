Роспотребнадзор: «кракен» может стать доминирующим штаммом в России

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тест на коронавирус

Новый подвид «омикрон»-штамма «кракен» с достаточно большой долей вероятности может стать доминирующим в России, рассказал в разговоре с РИА Новости заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, заболевание, которое он вызывает, протекает относительно легко.

С достаточно большой долей вероятности субвариант «омикрона» «кракен» может стать доминирующим в РФ, по крайней мере такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран, — сказал Хафизов.

Эксперт уточнил, что «кракен» высокозаразен. Он напомнил, что штамм является все тем же коронавирусом, которым большинство переболели или от которого вакцинировались. В этой связи, считает Хафизов, у людей есть определенная «подготовка» к встрече с «кракеном».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России обнаружили первый случай заражения «кракеном». Заболевание диагностировали у пациентки в Пензенской области.

Первой заразившейся оказалась 32-летняя женщина. Согласно информации Telegram-канала SHOT, симптомы заболевания проявлялись у нее на протяжении пяти дней. К настоящему моменту она уже выздоровела, болезнь прошла в легкой форме.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в РФ никаких ограничений из-за обнаружения нового подварианта «омикрон»-штамма коронавируса вводить не планируется. При этом иммунолог Николай Крючков предупредил, что XBB.1.5, который получил название «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов.