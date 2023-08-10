В мире распространяется коронавирус EG.5: какие симптомы, есть ли он в РФ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире EG.5 «Эрис» — нового варианта омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Что о нем известно и были ли случаи заражения в России?

В чем особенность нового варианта омикрон-штамма EG.5

В ВОЗ отметили, что первые сообщения о EG.5 «Эрис» поступили 17 февраля 2023 года, а 19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM).

«Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 и его подлинии как вариант, представляющий интерес (VOI). EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию F456L в шиповом белке по сравнению с родительским подвариантом XBB.1.9.2 и XBB.1.5», — объяснили специалисты.

По информации ВОЗ, в течение недели с 17 по 23 июля глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%. Эксперты считают, что это представляет собой существенное увеличение по сравнению с показателями, представленными четырьмя неделями ранее — с 19 по 25 июня (7,6%).

В ВОЗ также объяснили, что риск, который сейчас представляет EG.5 для населения на глобальном уровне, расценивается как низкий. По словам представителей организации, это соответствует риску, которые представляют другие ныне циркулирующие в настоящее время варианты, отнесенные к категории VOI.

«Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было сообщений об изменениях тяжести заболевания», — добавили в ВОЗ.

Был ли новый вариант омикрон-штамма EG.5 обнаружен в России

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм коронавируса EG.5 пока не получил широкого распространения в стране. Однако весной текущего года были зафиксированы случаи заражения им.

«Первые единичные случаи инфицирования выявлены в апреле 2023 года (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что специалисты не отмечают изменений в тяжести заболевания, вызванного вариантом коронавируса EG.5.

Какие симптомы имеет новый омикрон-штамма EG.5 «Эрис»

По информации Роспотребнадзора, новый штамм коронавируса проявляется в виде кашля, насморка, лихорадки, боли в горле и чувстве сдавленности в груди. В ведомстве также обратили внимание, что у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.

«„Эрис“ немного более конкурентоспособен, чем другие геноварианты SARS-CoV-2, способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета», — добавили специалисты.

Распространение EG.5 наблюдается в Китае, США, Великобритании, а также в отдельных странах Европы и Азии. В настоящее время вариант EG.5 выявлен в 51 стране.

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