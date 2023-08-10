Стали известны особенности обнаруженного в России штамма коронавируса Вирусолог Чепурнов: «Эрис» переносится не тяжелее других вариантов омикрона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые штаммы коронавируса появляются постоянно, однако заражение ими переносится не тяжелее, чем все последние варианты омикрона, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, некоторые из них сильнее распространяются и способствуют заражению, однако существенных изменений по тяжести заболевания нет. Чепурнов заявил, что новый вариант «Эрис» не критичен для россиян.

Новые варианты коронавируса появляются постоянно, пока они не тяжелее, чем все последние варианты омикрона. Некоторые из них оказываются более сильным в плане способности к распространению и заражению. Однако в остальном ничего существенного по тяжести не меняется, ничего критичного в варианте «Эрис» нет. Мы все больше скатываемся к тому, к чему привыкли по гриппу, — сказал Чепурнов.

Вирусолог добавил что в России перестали обсуждать проблему ковида, но это не означает, что она ушла. По словам специалиста, сейчас в мире идет рост случаев в США и Японии, это происходит с определенной периодичностью, примерно пять месяцев.

Появляются новые волны, но сейчас это уже не так тяжело и не уносит жизни многих людей. Люди переболели, прошли вакцинацию, сам по себе вирус стал менее летальным и патогенным для человека. Остается проблема постковида, от которой страдают по всему миру, — отметил Чепурнов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант омикрона EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения в России, однако риски осложнения эпидситуации с COVID в стране существуют. По информации организации, с апреля по август 2023 года в стране выявлено 17 случаев заражения новым вариантом.