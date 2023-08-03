В РФ появятся обновленные вакцины от COVID-19: где привиться, кому нужны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что россияне осенью смогут привиться обновленными вакцинами от коронавируса. В чем особенность этих препаратов и для какой возрастной категории они предназначены?

Центр им. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям актуализированной вакцины от COVID-19, в том числе против новых штаммов.

«Проведены доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Получены хорошие результаты. Начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований», — заявила она.

Когда обновленные вакцины появятся в российских поликлиниках

Новый вакцинный штамм получат четыре вакцины — «Спутник Лайт», «Спутник V» и два детских препарата для разных возрастных категорий.

Минздрав в марте зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день. Вакцина для детей от 12 до 17 лет находится в доступе с июня 2021 года.

Первой среди обновленных станет доступна однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Привиться таким препаратом можно будет бесплатно.

«Мы надеемся, что клиническая часть — формальности. Вопросы с финансированием уже решены. Осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут массово доступны всем», — заявила Семенова.

Зачем обновлять вакцины от коронавируса

Препараты от коронавируса требуют обновления из-за новых циркулирующих штаммов вируса. Одним из главных преимуществ является возможность с их помощью прививать людей всех возрастных групп, в том числе детей и подростков. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что это не последнее обновление вакцин.

«Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы 2–3 месяца. Сейчас это, конечно, будет больше. Скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к сентябрю», — заявил Гинцбург.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции. Вакцинация в России продолжает проводится во всех регионах. Глава Центра им. Гамалеи не считает, что пандемия COVID-19 кончилась.

«То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто на ногах переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад», — заявил он.

Противопоказания к прививке от коронавируса

Министерство здравоохранения утвердило перечень противопоказаний к проведению вакцинации. Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, и обострение хронических заболеваний являются временными медицинскими противопоказаниями.

Гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав вакцины, а также тяжелые аллергические реакции в анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения являются бессрочными медицинскими противопоказаниями.

Рекомендуется отложить вакцинацию при острых респираторных вирусных заболеваниях, протекающих в легкой форме, а также при инфекционных заболеваниях ЖКТ. Беременность сроком от 22 недель и период грудного вскармливания не являются противопоказанием к вакцинации препаратом «Спутник V».

Читайте также:

Гинцбург рассказал о будущих изменениях коронавируса

«Главное — в меру»: врач о лечении последствий ковида с помощью наливки

Гинцбург: Путин не обращался за обновленной вакциной от COVID-19