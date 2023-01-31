В России обновят вакцину от коронавируса для детей Гинцбург рассказал о планах обновить состав вакцины от ковида для детей

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Состав вакцины против коронавируса для детей от шести до 11 лет после регистрации препарата в России планируют обновить, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что сотрудники центра подали заявление на регистрацию детской вакцины для того, чтобы при необходимости вносить изменения в штаммовый состав препарата.

Мы эту вакцину подали (на регистрацию. — NEWS.ru) для того, чтобы благодаря постановлению правительства («О внесении изменений в постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441». — NEWS.ru) в дальнейшем обновить ее состав, — сказал Гинцбург.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ в течение прошедшей недели число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 20%. По данным ведомства, за семь дней было зафиксировано 45,5 тысячи случаев заражения. В большинстве случаев люди инфицируются геновариантами «омикрон»-штамма COVID-19.

До этого академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции выдыхается. При этом он затруднился ответить, когда пандемия может полностью завершиться.