«Главное - в меру»: врач о лечении последствий ковида с помощью наливки Врач Малиновская посоветовала бороться с последствиями коронавируса с помощью вишни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В лечении последствий коронавирусной инфекции может помочь вишня, рассказала врач-физиотерапевт Видновской РКБ Светлана Малиновская. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что для борьбы с последствиями подойдут компоты, джемы, выпечка и даже домашняя наливка из сезонной ягоды. По ее словам, главное — употреблять вишню в меру.

Наиболее полезно употребление свежей вишни. Приветствуются компоты, джемы и даже выпечка с витаминной начинкой. А вишенкой на торте для гурманов может стать домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное — в меру, — пояснила физиотерапевт.

Малиновская подчеркнула, что вишня препятствует тромбообразованию, которое является частым последствием перенесенного ковида. Врач предупредила, что при тромбозе возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и начать мигрировать по организму. Это крайне опасно для человека и привести к развитию инфаркта миокарда, ишемическому инсульту, некрозу кишки, гангрене и даже к летальному исходу.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков ранее посоветовал соблюдать лечебно-охранительный режим и при необходимости принимать симптоматические средства в случае заражения коронавирусом сейчас. Специалист отметил, что «ковид никто не отменял».