Гинцбург ответил на вопрос о завершении коронавирусной пандемии Гинцбург: число смертей из-за тромбоза после коронавируса не снижается, пандемия продолжается

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Гинцбург

Вероятность образований тромбов у переболевших коронавирусом «на ногах» увеличивается в 2,5 раза, а у тех, кого госпитализировали — в сотни раз, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург. По этой причине, как указал микробиолог в разговоре с РИА Новости, пандемия COVID-19 не завершилась, а вакцинация от инфекции все еще остается актуальной.

То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто «на ногах» переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад, — заявил Гинцбург.

Директор НИЦ, отметил, что по статистике люди с коронавирусом стали умирать значительно реже, чем было ранее. Однако число заразившихся не идет на спад, просто люди стали переносить болезнь бессимптомно, добавил Гинцбург.

Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна, — заключил Гинцбург.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом, рассказал иммунолог Николай Крючков. По его словам, вакцинироваться необходимо уже сейчас, так как именно это способно обеспечить коллективный иммунитет, уровень которого на данный момент очень низкий. Врач отметил, что сейчас обострение заболеваемости COVID-19 будет более мощным, чем прошедшим летом.