Гинцбург назвал сроки появления обновленной вакцины от COVID-19 Гинцбург: обновленная вакцина от COVID-19 появится в РФ к августу-сентябрю

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Обновленная вакцина от коронавируса появится в России примерно в августе-сентябре текущего года. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что обновлять состав вакцины следует каждые 10 месяцев, потому процедура обновления должна занимать не больше трех месяцев.

Как показывает опыт института Гамалеи, каждые 10 месяцев вакцину надо обновлять, поэтому процедура обновления должна занимать от силы два-месяца месяца. Сейчас это, конечно, будет больше, скорее всего, в этот раз обновленная вакцина появится к августу-сентябрю, — сказал Гинцбург.

Как сообщалось, центр Гамалеи подал все необходимые документу для обновления состава вакцины против COVID-19, за исключением одного — в нем определяется состав препарата. В настоящее время специалисты центра выбирают наиболее оптимальный состав.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктур» были зафиксированы в России. Санитарное ведомство отметило, что ранее этот субвариант выявили в Индии. По данным РПН, вариант патогена может быть заразным, но заболевание COVID-19 при нем протекает в легкой форме.

В свою очередь профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что заболеваемость коронавирусом держится на невысоком уровне, однако постоянно появляются новые варианты COVID-19. По его словам, новый подвид вируса «Арктур» не приведет к вспышке заболевания.