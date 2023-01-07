Европейцев призвали готовиться к распространению варианта COVID-19 «кракен» Politico: Европе стоит готовиться к плохим новостям из-за варианта COVID-19 «кракен»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обозреватель Politico Карло Мартушелли заявил, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта «омикрон»-штамма «кракен» на континенте. Журналист отметил, что XBB.1.5 распространяется быстро, так как у него есть определенные преимущества перед другими подвариантами. В своей статье он сослался на документ Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в котором сказано, что XBB.1.5 стал «наиболее трансмиссивным подвариантом».

Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время «омикрон»-штаммами, — написал Мартушелли.

Он указал на то, что число случаев заражения «кракеном» удваивается каждые девять дней.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.