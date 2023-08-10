Названы обязательные для вакцинации от коронавируса категории россиян Вирусолог Чепурнов посоветовал пенсионерам и диабетикам вакцинироваться от ковида

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина не на 100%, но существенно защищает и продолжает оберегать от тяжелых исходов и непростого протекания коронавируса, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. Он посоветовал продолжать вакцинироваться пожилым людям, россиянам с ослабленным иммунитетом и диабетикам.

В период штамма дельта вакцинация защищала в 5-10 раз от летальных исходов, сегодня в эпоху омикрона в 2 раза. Для людей с ослабленным иммунитетом, пенсионеров и диабетиков коронавирус может сыграть критичную роль, а в целом для общего населения уже отсутствуют рекомендации по вакцинации как в нашей стране, так и в ВОЗ в целом, — сказал Чепурнов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что новый вариант омикрона EG.5 («Эрис») пока не получил широкого распространения в России, однако риски осложнения эпидситуации с COVID в стране существуют. По информации организации, с апреля по август 2023 года в стране выявлено 17 случаев заражения новым вариантом.

Чепурнов в разговоре с NEWS.ru заявил, что некоторые штаммы ковида сильнее распространяются и способствуют заражению, однако существенных изменений по тяжести заболевания нет. Он отметил, что новый вариант «Эрис» не критичен для россиян.