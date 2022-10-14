Иммунолог назвал отличия «цербера» от других штаммов COVID-19 Иммунолог Крючков: штамм «цербер» более заразен и лучше обходит иммунитет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый штамм COVID-19 «цербер» более заразен и способен эффективней обходить иммунитет, чем предыдущие подвиды коронавируса, рассказал «Москве 24» иммунолог Николай Крючков. Также эксперт уточнил, что «цербер» является подвидом штамма «омикрон».

«Цербер» более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета. «Цербер» один из таких, наверное трех подлиний «омикрона», который может претендовать на приоритет в заразности <...> Еще у «цербера» улучшенный способ обхода коллективного антикоронавирусного иммунитета, — рассказал специалист.

По словам врача, данный вариант COVID-19 далеко не последний — он предрек появление новых его видов. Он считает, что новые мутации могут появиться и у коронавируса «дельта»-линии.

Врач-терапевт Алексей Водовозов ранее рассказал, что новый штамм COVID-19 «цербер» будет опасен для пожилых людей, а также для больных с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. По его словам, до конца года этот вариант коронавируса может стать превалирующим среди остальных. Медик подчеркнул, что в силу своей эволюции «цербер» может оказаться более заразными, чем предыдущие штаммы, и эффективнее уклоняться от антител.