Названы особенности шестой волны COVID-19 в России Вирусолог Чумаков назвал особенности шестой волны COVID-19 в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вирусолог Петр Чумаков заявил, что шестая волна коронавируса в России проходит на фоне распространения двух сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5, что может сделать пик заболеваемости более широким, чем это было зимой. Эксперт отметил, что количество заболевших достигло прогнозируемых отметок. Он при этом добавил, что в середине сентября возможен спад заболеваемости в крупных городах, пишет URA.RU.

Можно прогнозировать начало подъема заболеваемости, что и было сделано. Но насколько это будет быстро уходить, трудно сказать. Тем более, что сейчас есть два варианта: BA.4 и BA.5, и они добавляют ширину пику заболеваемости, — рассказал Чумаков.

Шестая волна COVID-19 по стране начнет спадать приблизительно через месяц, уточнил вирусолог. Но специалист предупредил, что новая волна может начаться в некоторых регионах и в начале октября.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить, если прервать социальные контакты по всему миру на две-три недели. Эксперт признался, что такое осуществимо лишь «в идеальном мире роботов», где все распоряжения выполнялись бы моментально и беспрекословно. Он при этом добавил, что в настоящее время среди россиян сформирован популяционный иммунитет.