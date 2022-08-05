Иногда они возвращаются: чего ждать от новой волны COVID-19 в России По стране распространяется один из вариантов штамма «омикрон», главный вопрос к которому — тяжесть симптомов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые с начала апреля в РФ зафиксировано более 18,5 тысячи новых заражений коронавирусом за сутки. По традиции в лидерах оказались Москва, Подмосковье и Петербург. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается уже несколько недель и свидетельствует о приходе в страну новой сублинии BA.5 штамма «омикрон». NEWS.ru выяснил у специалистов в области микробиологии и big-data, как будет развиваться новая волна и к чему стоит готовиться россиянам.

«Нас ожидает затяжная волна эпидемии»

Нынешняя волна началась ещё с июня, когда в Россию проникли и начали распространяться новые сублинии «омикрона» BA.4 и BA.5. Об этом рассказал NEWS.ru аналитик данных Александр Драган, который на протяжении всего периода пандемии COVID-19 подробно отслеживал её динамику в мировом масштабе.

С середины июня Москва начала постепенно и медленно «отрастать», в июле этот рост ускорился, а сейчас прибавка заболеваемости составляет 80–100% каждую неделю. Следом за Москвой подтянулся Петербург, а затем, как мы это наблюдали и ранее, распространение пошло по другим регионам, — отметил Драган.

Говоря о примерной продолжительности этой волны, он не назвал какие-то конкретные сроки, отметив при этом, что на протяжении всей пандемии COVID-19 было заметно, что всплески длятся «порядка 2–2,5 месяцев». Судя по опыту Европы, которая уже пережила пришествие и распространение сублинии BA.5 и где идёт спад заболеваемости, от начала роста до пика проходило порядка четырёх-пяти недель. Поэтому оснований полагать, что в случае в Россией будет иначе, нет. Но, по словам Драгана, существует «фактор сентября», когда начинается сильное перемешивание людей, возвращающихся из отпусков в рабочие цеха и офисы, а также в учебные заведения после каникул.

Осень — это очень мощный фактор дополнительного роста заболеваемости, что мы неоднократно видели не только в России. Сейчас вероятен рост заболеваемости в ближайшие несколько недель, возможно, с некоторым замедлением в августе, особенно в Москве и Петербурге, но с возобновлением осенью. По сути, нас ожидает затяжная волна эпидемии на ближайшие месяца два-три, — предположил аналитик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что нынешний подъём заболеваемости коронавирусом не даёт оснований предполагать, что на пике новой волны будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой. По его мнению, максимально возможная цифра составит 45–50 тысяч новых случаев заражения в сутки, хотя делать точные прогнозы сейчас довольно сложно.

Александр Драган также говорит на этот счёт, что «сложно делать определённые выводы, потому что сравнивать текущую заболеваемость с теми цифрами, которые были в начале года, не вполне релевантно из-за того, что очень сильно поменялись вводные». Это, по словам собеседника NEWS.ru, произошло в связи с тем, что с марта в стране было резко свёрнуто массовое тестирование, что хорошо видно на примере Москвы, где экспресс-тесты можно было сдать в каждом втором торговом центре или просто прийти в любую поликлинику. Но весной пункты экспресс-тестирования в ТЦ закрыли, а чтобы стать ПЦР-анализ в поликлинике стали требовать направление от врача, констатирует Драган.

Нас должно интересовать даже не столько тестирование, сколько нагрузка на медицинскую систему, а её показывает уровень госпитализаций. Пока этот показатель очень умеренный, в том числе в Москве, где на фоне роста заболеваемости госпитализируют где-то под 300 человек в сутки. И если сопоставлять с прошлыми волнами, то на их пиках число госпитализаций достигало 1500–1700 человек в сутки. Сегодняшняя нагрузка медицины сопоставима с началом августа 2020 года, когда Москва была между первой и второй волнами эпидемии, — отмечает исследователь.

Судя по опыту европейских стран, которые уже прошли пики заражений новым вариантом коронавируса, нигде госпитализации не превысили уровни прошлых волн. Как правило, отметил Александр Драган, максимумы госпитализаций волны BA.5 в таких странах, как Великобритания, Франция, Дания или Португалия, были сопоставимы с цифрами во время доминирования предыдущих сублиний «омикрона» BA.1 и BA.2.

Есть примеры Японии с рекордной заболеваемостью или Австралии с рекордными госпитализациями. Но Австралия на протяжении полутора лет придерживалась политики zero-COVID и отказалась от неё только с приходом «омикрона». Япония также вводила весьма строгие ограничения, и доля переболевших там была небольшая. Ожидать, что у нас тоже могут быть такие рекорды, не стоит — в России неиммунного населения, по всей видимости, давно практически не осталось. Поголовно мы либо переболели, либо вакцинировалось, — констатировал Александр Драган.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, похожая история имеет место в Великобритании, где ещё зимой, когда туда пришёл «омикрон», иммунная прослойка оценивалась примерно в 95%, с учётом ранее переболевших и вакцинированных. Но, как потом выяснилось, это не защищает от заражения «омикроном», особенно его новыми сублиниями, которые вызывают симптоматический COVID-19 и способны приводить к высоким цифрам заболеваемости. Но при этом защита от тяжёлого течения болезни и от смертельных исходов остаётся на достаточно приличном уровне. Это позволяет избежать такого коллапса, который наблюдался в прошлые волны, надеется собеседник NEWS.ru.

Я ожидаю высокую заболеваемость в России, которая продлится несколько месяцев. Вероятно, мы не увидим весь её масштаб, но при этом нагрузка на систему здравоохранения, очевидно, будет ниже, чем в прошлые волны, либо сопоставима с той ситуацией, которая была в январе и феврале, — заключил Александр Драган.

«Все устали от ограничений»

Причина нового роста заболеваний COVID-19 связана с приходом нового варианта BA.5 и низким уровнем вакцинации в России. Об этом NEWS.ru рассказала микробиолог и популяризатор науки Ирина Якутенко.

Проблема в том, что BA.5 прекрасно обходит вакцинную защиту, то есть может заражать людей, которые были привиты и получили бустер. Но вакцины защищают от тяжёлого течения, и защита по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне — порядка 90%. В России есть опасность не только быстрого роста числа заболевших, что при высоком уровне вакцинации было бы не так уж и страшно, но опасность того, что многие люди опять попадут в больницу и умрут из-за того, что они не вакцинированы. <...> Течение болезни протекает очень по-разному у вакцинированных и невакцинированных людей. В ранние волны коронавируса, когда не было вакцин, все боялись какого-нибудь штамма «бета», который был патогенным. Сейчас ключевым параметром, который определяет патогенность штамма, является вакцинация — у привитых людей те варианты вируса SARS-CoV-2, что циркулируют сейчас, не вызывают тяжёлого заболевания. Возможно, в будущем появится какой-то штамм, который с помощью мутаций обойдёт наш уровень защиты и тяжёлые симптому будут наблюдаться даже у вакцинированных, — опасается Якутенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Говоря о сублиниях «омикрона» вроде BA.1, BA.2 или расползающегося сейчас по миру BA.5, собеседница NEWS.ru отметила, что привитые люди переносят заражение этими вариантами легко. Что же касается невакцинированных, то «сложно напрямую сравнивать, как они переносят новые штаммы, потому что сегодня совсем другая структура вакцинированности, чем ранее, но вовсе нет оснований полагать, что с BA.5 настолько уж легче». Тем более, подчеркнула Якутенко, недавно лабораторно было показано, что если BA.1 и BA.2 мало поражают клетки нижних дыхательных путей, а BA.5 частично восстановил способность цепляться за лёгкие, поэтому можно предположить, что у невакцинированных BA.5 может вызывать тяжёлое течение, особенно если речь идёт про группы риска.

Как и Александр Драган, Ирина Якутенко признала, что в России большие проблемы с тестированием на коронавирус, а это влияет на точность данных статистики. Но один из главных вопросов сегодня заключается «не в том, сколько будет заражений, а в том, сколько будет людей с тяжёлыми симптомами».

Показатели роста непосредственно зависят от того, как тестируют. Если тестирований проводится много, то мы имеем большое количество заболевших. В России тестируют очень плохо. Домашние тесты мало распространены, они дорогие, тем более в условиях санкций не факт, что они вообще в будущем останутся. ПЦР-тесты люди сдают неохотно, потому что, если результат положительный, это означает карантин, а в нынешней ситуации немногие готовы отказываться работать из-за болезни. Поэтому я думаю, что реально цифра заражений гораздо больше. Все исследования BA.5 показывают, что он легко заражает как вакцинированных, так и переболевших, в том числе предыдущими вариантами "омикрона«​, — заявила собеседница NEWS.ru.

Проблему, по словам Ирины Якутенко, осложняет отношение россиян к мерам защиты, а также то, что все ранее существующие ограничения были формальными. Она напомнила: «когда бушевала довольно патогенная „дельта“ и никаких разговоров про мягкий штамм, как в случае с „омикроном“, не было, де-факто в РФ люди не выполняли никаких рекомендаций и нигде не носили маски».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на очередной всплеск заболеваемости, введение каких-либо новых пандемийных ограничений, по мнению микробиолога, маловероятно. Якутенко уверена, что из-за происходящего на территории Украины и связанных с этим санкций в РФ не будут вводить локдауны, «потому что они бьют по экономике, а сейчас в РФ не та ситуация».

По её словам, власти могут формально вернуть какие-либо ограничения, но вряд ли они будут жёстко соблюдаться. Это, как считает собеседница NEWS.ru, касается не только России, но и других стран мира, потому что уже «все устали от ограничений, поэтому реальной защитой сейчас остаётся только вакцинация и обновление вакцин, то есть бустеры, чтобы усилить защиту от тяжёлого течения».

Люди будут заражаться и болеть, но если они будут заражаться и болеть, а через неделю вновь здоровыми ходить на работу, это приемлемая ситуация. А если значительная часть будет попадать в больницы и умирать, если будет обрушена система здравоохранения, это плохо, — резюмировала Якутенко.

Ранее NEWS.ru со ссылкой ни источники во властных структурах нескольких регионов подробно рассказывал, о том как россияне заметно потеряли интерес к вакцинации от коронавирусной инфекции. По мнению специалистов, это произошло из-за того, что COVID-19 на некоторое время «ослабил свою хватку», кроме того произошла «рутинизация» пандемии, фокус общественного внимания сместился на события, связанные с Украиной и ухудшением экономической ситуации в РФ. Негативное влияние оказывает и распространённое в обществе недоверие к прививкам.