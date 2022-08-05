В России впервые с апреля зафиксировали более 18 тысяч случаев COVID-19

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Диагностический центр лабораторных исследований

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 555 против 17 126 днем ранее, сообщается на сайте оперативного штабе по борьбе с инфекцией. Это первый случай регистрации более чем 18 тысяч заражений за сутки начиная с 1 апреля.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 672 422 случая заражения. Число летальных исходов возросло за сутки на 47 против 44 днем ранее, до 382 651. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 9 817 против 9 752 днем ранее, до 18 019 883.

Лидерами по количеству подтвержденных случаев заражения остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье — в них зафиксировали 6149, 2078 и 1683 случая соответственно. Меньше всего заболевших COVID-19 за сутки отмечено в Ненецком автономном округе (1), Чукотском автономном округе (4), Чечне, Ингушетии и Магаданской области (5)

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что нынешний подъём заболеваемости COVID-19 не даёт оснований предполагать, что на пике новой волны будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой. По его мнению, максимально возможная цифра составит 45–50 тысяч новых случаев заражения в сутки. При этом вирусолог оговорился, что делать точные прогнозы сейчас очень сложно.