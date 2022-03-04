За неделю забыть о пандемии: чем опасно выпадение COVID-19 из повестки

Коронавирус почти полностью выпал из повседневности россиян на фоне ситуации на Украине и западных санкций. К такому мнению пришли социологи из экспертного центра «Платформа», с которыми согласны и другие учёные. Как объяснила NEWS.ru популяризатор науки, молекулярный биолог и исследователь пандемии Ирина Якутенко, из-за санкций у россиян возникли новые проблемы, но пренебрежение к санитарным мерам грозит новыми вспышками, а поскольку в России до сих пор много невакцинированных, это чревато увеличением жертв эпидемии. К тому же вопросы возникают и к обоснованности отмены санитарных ограничений.

«Что-то грядёт»

О том, что пандемия COVID-19 ушла из повестки, заявил накануне социолог и основатель экспертного центра «Платформа» Алексей Фирсов. Он обратил внимание, как в СМИ «перестали публиковаться сводки, статистика», не исключив, что, «возможно, принято решение не усиливать новый стресс остатками старого», пишет «Коммерсант».

С Фирсовым согласился доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов, по мнению которого реакция на пандемию во многом зависела от того, как эта тема подавалась в медиа, предположив также, что за два года тема коронавируса «надоела» россиянам и они больше не хотят об этом думать. Заслуженный профессор МГУ имени Ломоносова, доктор психологических наук и член СПЧ Александр Асмолов считает, что конфликт на Украине резко изменил «установки базовой психологии общества» и «на фоне происходящих событий, все остальные риски, в том числе связанные с природными катастрофами, уступили угрозе, на которую, как люди считают, они могут хоть как-то воздействовать».

Национальный антитеррористический комитет

В беседе с NEWS.ru молекулярный биолог и журналист Ирина Якутенко также отметила, что на сдвиг общественного внимания повлияли события на Украине. Однако, если россияне не думают о пандемии, это не значит, что она не представляет для них угрозу.

Пандемию вытесняет ситуация на Украине — это очевидно. Понятно, что всем не до коронавируса, потому что эмоциональный накал этой темы гораздо больше. К каким последствиям это приведёт, тоже понятно: люди из групп риска, а также те, кто до сих пор не привился и не переболел или переболел давно, а в России таких много, рискуют заразиться. Хоть штамм «омикрон» и идёт на спад, его всё равно очень много в РФ, и некоторые категории людей рискуют получить тяжёлое течение инфекции и умереть. А то, что россияне перестали замечать COVID-19 и соблюдать меры защиты, приведёт к тому, что вирус вновь будет усиленно распространяться. Ирина Якутенко микробиолог, научный журналист микробиолог, научный журналист

Собеседница NEWS.ru подчеркнула, что, несмотря на заявления о «более мягком», чем другие варианты, «омикроне», коронавирус продолжает быть опасным. Но во многих странах Европы большинство населения привито и уже получило бустерные дозы вакцин, для значительной части населения он не представляет опасности в плане тяжёлого течения. В ряде западных стран снимают ограничения, потому что там популяция из пандемии переходит в эндемическую стадию сосуществования с вирусом SARS-CoV-2.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается России, то людей, которые получили две или три дозы вакцины, меньше, чем на Западе. Это значит, что для сохранения большего числа жизней нужно на какое-то время оставлять и санитарные ограничения. Однако, по словам исследователя, в РФ «их толком не было начиная с 2020 года».

В РФ давно принято наплевательски относиться к коронавирусу, и даже если формально ограничения где-то есть, они плохо соблюдаются. В итоге будет больше жертв, чем могло бы быть, — предупредила Ирина Якутенко.

Неуместная «оттепель»

Ослабление антипандемийных мер, начавшееся в последнее время в российских регионах, по мнению Ирины Якутенко, может объясняться попыткой минимизировать социальные конфликты на фоне действий Минобороны на Украине и связанных с этим санкций. Она уверена, что «ограничения — это повод для недовольства, которого [властям РФ] сейчас лучше избегать».

В начале марта Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации по борьбе с COVID-19. Они предусматривают сохранение только масочного режима в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию. Чиновники уверяют, что за неделю до этого заболеваемость коронавирусом выросла только в шести российских регионах, при этом 97% заражений протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Позднее мэр российской столицы Сергей Собянин отменил действие QR-кодов в столице и ограничения в сфере культуры и спорта. Соответствующее решение власти объясняют тем, что «эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму». Аналогичные меры приняты или анонсированы в Петербурге, Бурятии, Крыму, Мордовии, Татарстане, на Ямале, в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Челябинской областях.

Иммунолог Николай Крючков не исключил, что к октябрю текущего года может появиться новая мутация COVID-19. Это, по его словам, связано с тем, что у коронавируса есть ярко выраженные признаки сезонного заболевания.