Смещение фокуса: почему россияне забыли о вакцинации от COVID-19 Интерес граждан к прививкам от коронавирусной инфекции резко упал в преддверии новой волны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне заметно потеряли интерес к вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию NEWS.ru подтвердили источники во властных структурах нескольких субъектов Федерации. Специалисты связывают это с рядом причин: во-первых, COVID-19 на некоторое время ослабил свою хватку, во-вторых, произошла «рутинизация» пандемии, и фокус общественного внимания сместился в большей степени на события, связанные с происходящим на украинском направлении и ухудшением экономической ситуации в РФ. В-третьих, недоверие к прививкам по-прежнему распространено в обществе. О том, чем чревато такое поведение россиян на фоне прогнозов о наступлении новой волны инфекции, — в материале NEWS.ru.

В ожидании волны

Последняя волна коронавируса в стране наблюдалась в январе — феврале. Например, 11 февраля в очередной раз был обновлён максимум заражений за сутки — более 200 тысяч случаев. В конце месяца волна заметно пошла на спад. По официальным данным, если в середине марта суточный прирост составлял примерно 50 тысяч случаев, то уже через месяц — не более 12 тысяч.

Сейчас ситуация становится всё более тревожной: по разным прогнозам, очередная волна COVID-19 может прийти в Россию примерно в конце августа — начале сентября. Специалисты полагают, что приход новой волны в Россию можно считать вполне ожидаемым, поскольку коллективный иммунитет постепенно ослабевает. На сегодняшний день он достигает критического уровня, именно поэтому и может стартовать новая волна пандемии.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за минувшие сутки с COVID-19 госпитализированы более 600 человек. Выздоровели 2296 человек, что на 8% меньше в сравнении с 10 июля, при этом выявлено 3097 новых случаев заражений, а умерло за сутки 38 человек.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общая эпидемическая ситуация в мире также ухудшается. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции, заявил ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Ранее вспышку заболевания официально признали в Северной Корее, власти которой на протяжении более двух лет уверяли о якобы отсутствии заражений на своей территории, признав первые случаи лишь в мае 2022-го. Теперь же лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за COVID-19, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение вируса.

Эксперты опасаются, что очередная волна коронавируса в России может оказаться масштабной, связывая это с тем, что россияне начали отказываться от вакцинации. Например, по данным РБК, в «Инвитро» в Москве в прошлом году было реализовано 8 тысяч доз, в то время как за текущие семь месяцев — лишь 1,7 тысячи. В Европейском медицинском центре уточнили, что самый низкий спрос на вакцину от коронавирусной инфекции пришёлся на март и продолжился в апреле и мае.

Источники NEWS.ru в департаментах здравоохранения нескольких регионов России подтвердили, что темпы вакцинации действительно резко снизились. Они связывают это с тем, что после начала спецоперации на Украине федеральный центр ослабил установки по вакцинации — работодатели стали всё чаще закрывать глаза на тех, кто по тем или иным соображениям отказывается ставить прививки.

Спецоперация вместо COVID-19

По мнению члена Союза педиатров России Дмитрия Малыха, снижение интереса граждан к вакцинации от коронавирусной инфекции не может не настораживать.

Очевидно, что фокус общественного внимания сместился с пандемии на специальную военную операцию на Украине и последовавшие за ней западные санкции. В итоге ковидный вопрос выпал из медиаповестки. Это нехороший тренд, — пояснил NEWS.ru Малых.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, например, в Турции недельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 500% — схожую историю Россия проходила во время одной из волн в прошлом году. И это более чем тревожный сигнал.

На мой взгляд, люди, ответственные за формирование информационной повестки страны, должны снова вернуть в неё тему COVID-19. Надо побуждать людей вакцинироваться и ревакцинироваться тех, кто сделал прививку более полугода назад. Тем более на сегодняшний день в стране существуют достаточно эффективные вакцины, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Он полагает, что если пустить ситуацию на самотёк, то уже в ближайшие один-два месяца РФ вновь столкнётся с резким ростом числа заболевших. Дмитрий Малых также сообщил, что сейчас многие заболевшие делают аптечные тесты дома и не попадают в официальную статистику.

Впрочем, эффективность вакцинации по-прежнему является яблоком раздора даже в экспертной среде. Заместитель комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в разговоре с NEWS.ru признал, что «люди расслабились и позабыли о COVID-19».

Однако эффективность действующих вакцин вызывает определённые вопросы: на фоне появления новых штаммов коронавирусной инфекции она резко снижается и не даёт должного уровня защиты. Многие люди знают случаи, когда вакцинированные заболели. Именно это и рождает скепсис по отношению к процессу вакцинации, — пояснил Куринный.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он полагает, что вернуть доверие к процессу вакцинации сегодня крайне сложно. Это, по мнению парламентария, «длительный и очень кропотливый процесс», и «кампанейщиной тут не обойдёшься».

Очередная волна COVID-19 уже началась, рост числа заболевших увеличивается с каждым днём, подтвердил в беседе с NEWS.ru аналитик данных Александр Драган, который отслеживает пандемийную динамику по всему миру. По его словам, в масштабах России это пока не очень заметно, многие регионы ещё не вступили в новую волну. Он сообщил, что в среднем в стране число заболевших увеличивается на 8–10% в неделю.

Наиболее показательна в этом смысле Москва, на неё стоит ориентироваться. В столице идёт активный рост заболеваемости уже на протяжении нескольких недель. Об этом же свидетельствует и число увеличившихся запросов россиян в поисковых системах на тему, — рассказал Драган.

Он признал, что новые штаммы отличаются улучшенным уходом от иммунного ответа: это означает, что иммунитет у переболевшего или вакцинированного человека держится всего несколько месяцев, после чего защита падает.

Также Александр Драган подтвердил, что скепсис к вакцинации остаётся. Во многом это связано с тем, что вакцины, которые были построены на первоначальном, уханьском штамме, во многом утратили свою эффективность — сегодня превалируют «омикрон»-штаммы.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Кроме того, посетовал эксперт, расслабились и чиновники на местах — даже в Москве произошло значительное сокращение прививочных пунктов. Драган не исключил, что уже совсем скоро властям придется возвращаться к прежним ограничениям, чтобы не дать волне накрыть всю страну с головой.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов предположил, что россияне, возвращаясь из заграничных отпусков, привезут в страну новые штаммы коронавируса. Он отметил, что сейчас соотечественники в большом количестве отдыхают в Турции и через две-три недели можно ожидать появления в РФ последних субвариантов коронавируса.