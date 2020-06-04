В России за сутки от коронавируса умерли 144 человека

https://static.news.ru/photo/40475294-a6fe-11ea-a55d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) умерли 144 человека. Общее число жертв заболевания составило 5528.

Также за последние 24 часа медики выявили 8726 случаев в 85 регионах РФ, из них 1855 в Москве. За всё время пандемии количество зарегистрированных пациентов составило 449 834, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Выздоровели 212 680 граждан, из них 8057 поправились за последние сутки.

Всего в мире заразились COVID-19 более 6,6 млн человек, свыше 391 тысячи умерли, более 2,8 млн исцелились.

РФ занимает третью строчку по количеству заболевших. На первом месте США — 1 872 660 человек, на втором Бразилия — 614 941.

Также в первом десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве прибегают к экспериментальным способам терапии коронавируса, в частности к гипербарической оксигенации (ГБО). Эту методику опробовали на 25 пациентах, в общей сложности им проведено уже более 100 баросеансов.