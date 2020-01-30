Давно, ещё со времён Маркса, хорошо известно, что деньги особенно легко делаются на человеческих страхах, предрассудках и жадности. Мораль и бизнес — вещи часто несовместные. Нет такого преступления, которые при 300% прибыли капиталист не совершил бы даже под угрозой виселицы. Вот и тревожная весть о пандемии, которая начинается с Китая по причине распространения там коронавируса, становится фактором экономическим: акции фармкомпаний растут, транспортные гиганты, наоборот, теряют. Но соблазн сыграть на страхе перед смертоносным вирусом всё шире распространяется в деловой среде. Ведь всегда кому-то и война — мать родна.

Сколько, к примеру, копий сломано вокруг эффективности препарата «Арбидол», антивирусные свойства которого, по мнению ряда специалистов, отнюдь не доказаны. Зато известны лоббистские возможности его «толкачей», навязавших препарат аптекам. И пока спорят о профилактических возможностях этого снадобья, лихие торговцы здоровьем запустили рекламу, благодаря которой, выясняется: этот антивирусный препарат столь широкого действия, что ему и пресловутый коронавирус нипочём. Зря, выходит, ведущие мировые лаборатории засели за создание вакцины против очередной напасти, угрожающей человечеству, у нас-то чудо-средство давно есть и по разумной цене.

Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Но можно обыграть вирус и иначе. Так, российское руководство легендарных закусочных «Макдональдс» рискнуло провернуть рекламную двухходовку. По случаю очередного юбилея открытия первого форпоста фаст-фуда в Москве на Пушкинской площади было объявлено, что в историческом месте только в ближайшую пятницу, хоть и не «чёрную», местные бургеры будут продаваться по ещё советским ценам. Мол, «Биг Мак» будет предлагаться по 3 рубля. Словом, налетайте, пока подешевело. Поздравьте с юбилеем себя и нас. Естественно, не каждый день нас приглашают вернуться в эпоху колбасы по 2,2 рубля и пятитысячной очереди в ресторан, растянувшейся аж до памятника Александрй Пушкину, солнцу русской поэзии. Инициатива фаст-фудовцев вызвала переполох в прессе. Но опять, пока общественность гадала, каким образом Росгвардия, наконец, займётся своим истинным делом, сдерживая неизбежную толпу любопытных гурманов, имиджмейкеры «Макдональдса», сняв все пенки с бесплатной рекламы, скромно объявили, что акция откладывается по причине наступления коронавируса.

Заметьте, нет идеи прикрыть вообще все закусочные или исключить из меню какие-нибудь ингредиенты, дабы поставить заслон злокозненному вирусу, который, к слову, пока у нас не отметился. Или инициаторы акции перепугались, что в очереди будут преобладать не обследованные китайцы, коих до сих пор много в Москве? Так или иначе, теперь из китайского вируса можно сделать универсального козла отпущения на случай любых накладок, неудач, провалов. Не выполнять договоры и общения. И широко ввести в обиход понятие вирусного форс-мажора. У нас и отсутствующая инфекция становится непреодолимой силой. Теперь следует ждать ответного хода от хозяев «Бургер Кинга», которые уже несколько раз удачно потроллили конкурентов.