https://static.news.ru/photo/f285d258-450d-11ea-a11c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон рассмотрит предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о внесении упоминания бога в Конституцию.

Он не стал уточнять форму возможных изменений в законодательство, передаёт «Подъём». Политик отметил, что он лично положительно относится к идее главы РПЦ.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что патриарх Кирилл выступил с предложением о внесении в Конституцию упоминания бога. По его словам, сейчас такого нет, но необходимо прикладывать усилия и молиться для содействия развитию этой идеи.