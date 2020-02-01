Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон рассмотрит предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о внесении упоминания бога в Конституцию.
Он не стал уточнять форму возможных изменений в законодательство,
Как ранее писал NEWS.ru, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что патриарх Кирилл выступил с предложением о внесении в Конституцию упоминания бога. По его словам, сейчас такого нет, но необходимо прикладывать усилия и молиться для содействия развитию этой идеи.
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