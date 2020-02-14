Коллективы со всего мира могут отправить анкету на участие в конкурсе акапельного пения, который состоится в рамках фестиваля «Московская весна a cappella».
Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что мероприятие состоится уже в четвёртый раз.
Приглашаем исполнителей со всей России и из других стран. Участники, прошедшие отборочный тур, получат шанс выступить перед огромной аудиторией, — рассказала она.
Отправить заявку можно с 18 февраля по 20 апреля на официальном
Ранее NEWS.ru писал, что международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начнёт работу 27 мая и продлится до 7 июня. В этом году по результатам смотра будут вручены три приза.
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