https://static.news.ru/photo/824411ee-4fd5-11ea-8d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Коллективы со всего мира могут отправить анкету на участие в конкурсе акапельного пения, который состоится в рамках фестиваля «Московская весна a cappella».

Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что мероприятие состоится уже в четвёртый раз.

Приглашаем исполнителей со всей России и из других стран. Участники, прошедшие отборочный тур, получат шанс выступить перед огромной аудиторией, — рассказала она.

Отправить заявку можно с 18 февраля по 20 апреля на официальном сайте фестиваля. Желающим выступить предстоит пройти отборочный (заочный) и основной туры. Оценивать коллектив будут по сложности программы, профессиональному уровню и артистизму, передаёт mos.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival начнёт работу 27 мая и продлится до 7 июня. В этом году по результатам смотра будут вручены три приза.