Коммунисты бойкотировали заседание Мосгордумы из-за итогов выборов

Члены фракции КПРФ в Мосгордуме покинули заседание столичного парламента, проходившее в дистанционном формате. Бойкот связан с непризнанием результатов электронного голосования на выборах в Госдуму и требованием освободить задержанных участников протестов за честные выборы. Об этом сообщается на странице партии в социальной сети «ВКонтакте».

Глава фракции Николай Зубрилин уточнил, что коммунисты не признают итоги выборов в Москве по одномандатным округам в Госдуму, итоги электронного голосования, а также итоги голосования по 37-му избирательному округу Москвы по довыборам депутата столичного парламента.

И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы, — сказал он.

Зубрилин также заявил о необходимости освободить всех задержанных представителей КПРФ и активистов. Речь идёт об участниках нескольких несанкционированных акций, которые в партии назвали встречами с депутатами.

Он добавил, что фракция настаивает на проведении очных заседаний в парламенте, поскольку «никаких предпосылок для заочного голосования и проведения заседания МГД не имеется».

Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия будет бороться за победу своих кандидатов, которые участвовали в выборах в Госдуму по одномандатным округам в столице. Он добавил, что коммунисты также возмущены нарушениями на выборах в Уссурийске, Туве и Брянской области.

В столице после обработки 100% бюллетеней единороссы победили в 13 из 15 одномандатных округов. При этом в предыдущей публикации ЦИК, которая не включала данные по электронному голосованию, в 12 округах лидировали оппозиционные политики, среди которых семь представителей КПРФ.