«Коммерсант»: в российских поликлиниках закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина «Спутник Лайт»

Из российских поликлиник на фоне рекомендации властей о ревакцинации пропала вакцина «Спутник Лайт», пишет «Коммерсант». Сделать бустерную прививку теперь предлагают первым компонентом «Спутника V», утверждая, что по составу он идентичен «Спутнику Лайт». Эксперты предполагают, что необходимость в «Лайте» отпала, так как разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента «Спутника V».

Отмечается, что разработавший обе вакцины институт имени Гамалеи с самого начала заявил, что «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Однако препарат прошел самостоятельную регистрацию и анонсировался как четвертая, «легкая» вакцина для переболевших людей и вакцинированных с низкими титрами антител. В Минздраве РФ не объяснили отсутствие «Спутника Лайт» в поликлиниках.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, «Спутник Лайт» был нужен, чтобы прививать определенные категории людей в период, когда второго компонента «Спутника V» было недостаточно, тогда как сейчас производство компонента налажено. Между тем, по данным региональных министерств, ревакцинация идет не слишком активно. В частности, в минздраве Крыма сообщили, что в последние полгода доля ревакцинированных граждан составила всего 24,1% от числа иммунизированных. В Ульяновской области ревакцинировано 30,3% от общего числа привитых, в Хабаровском крае — 21%.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий призвал проходить ревакцинацию, несмотря на относительно легкое течение при заболевании наиболее распространенным сейчас штаммом «омикрон». По его словам, своевременная ревакцинация позволяет людям из групп риска понизить опасность тяжелого течения заболевания. Кроме того, таким образом снижается вероятность развития так называемого долгого коронавируса.