«Коммерсант»: разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из России, в том числе выкупая целые чартерные рейсы, пишет «Коммерсант». Большая часть сотрудников студий — разработчиков игр формально не являются IT-специалистами и не могут рассчитывать на бронь в связи с частичной мобилизацией. Паникой в отрасли уже пользуются зарубежные студии.

Продюсер крупной русскоязычной студии рассказала, что одна из компаний — разработчиков видеоигр заказала чартерный рейс для вывоза из РФ около 100 своих сотрудников-мужчин с семьями. Источник в одной из крупнейших игровых студий СНГ подтвердил, что «это не единичная история».

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев также отметил, что количество обращений о включении в реестр аккредитованных IT-компаний после 21 сентября возросло в разы: студии — разработчики игр, которые уже есть в реестре, могут помочь сотрудникам с «соответствующим высшим образованием» и добиться для них отсрочки. Однако существенная часть сотрудников даже теоретически не сможет получить обещанную правительством бронь из-за отсутствия у них профильного образования. Кроме того, сотрудники российских студий начали получать предложения о трудоустройстве от западных разработчиков, готовых принять русских на работу под эгидой побега от мобилизации.

Ранее стало известно, что российские производители электроники и вычислительной техники попросят правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации. Ключевым аргументом является то, что хотя формально отрасль не относится к оборонно-промышленному комплексу, ее предприятия выполняют госконтракты в том числе для него. В этих условиях выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия, так как профильных специалистов в стране мало, а обучать их долго и трудно.