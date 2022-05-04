«Коммерсант»: полицейские получат доступ к камерам в ночных клубах Москвы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители московской мэрии попросили владельцев ночных клубов подключить камеры, расположенные внутри заведений, к городской системе видеонаблюдения, пишет «Коммерсант». В издании подчеркнули, что данной системой пользуются правоохранительные органы. Видео с камер будут передавать в столичный центр обработки данных, после чего материалы могут использоваться полицейскими для распознавания лиц. Год назад подобную систему ввели в торговых центрах для контроля над соблюдением масочного режима во время пандемии.

С апреля часть развлекательных заведений обязали обеспечить подключение их видеокамер к Единому центру хранения данных мэрии (ЕЦХД, центр обработки данных. — NEWS.ru). Установку камер курирует префектура ЦАО, от владельцев заведений также требуют подписывать гарантийное письмо, где будут указаны сроки установки оборудования, — отмечает издание со ссылкой на одного из членов администрации ночных клубов столицы.

В газете отметили, что владельцы заведений могут пойти на мнимое сотрудничество с мэрией, чтобы саботировать проект для отмены оттока посетителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин в декабре 2021 года рассказал, что благодаря системе видеонаблюдения число убийств в Москве снизилось в два с половиной раза, квартирных краж — в 13 раз, автоугонов — в девять раз, а погибших в ДТП — в два раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время отчёта в Мосгордуме. По его словам, необходимо совершенствовать эти технологии, чтобы районы Москвы становились более спокойными и безопасными.