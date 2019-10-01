https://static.news.ru/photo/01a01d42-e43e-11e9-b69e-fa163e074e61_660.jpg Фото: НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина/facebook.com

Министерство здравоохранения РФ подвело предварительные итоги работы специальной комиссии, сформированной для оценки ситуации в онкоцентре имени Блохина.

Сообщение Минздрава размещено на официальном сайте ведомства. Комиссия была создана после обращения в министерство врачей НИИ детской онкологии и гематологии при онкоцентре. В её состав вошли главный детский онколог Минздрава и ведущие специалисты-онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Согласно предварительному заключению комиссии, требования, которые предъявляла врачебному коллективу директор Светлана Варфоломеева, являются обоснованными, соответствующими современным подходам, а также обычными для всех других онкологических учреждений страны. Увольнений сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии за время нахождения в должности Варфоломеевой представители Минздрава не зафиксировали.

Комиссия также посчитала видеообращение врачей онкоцентра грубым нарушением врачебной этики. Представители Минздрава продолжат свою работу по анализу ситуации до 10 октября. Окончательные результаты министерство пообещало донести до общественности через СМИ.

Как сообщал News.ru, 26 врачей онкоцентра имени Блохина заявили о своём намерении уволиться из-за действий администрации лечебного учреждения. Четверо медиков записали видеообращение, где потребовали отстранения нового руководства и прозрачности в начислении заработной платы. Также они пожаловались на то, что лечение детей проходит в неприемлемых условиях, палаты центра переполнены, а новые помещения не могут достроить уже более 20 лет.