Комиссия ГД рекомендовала снять неприкосновенность с Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Данное решение принято на заседании 22 ноября большинством голосов, передаёт «Интерфакс». Накануне в Генпрокуратуре заявили, что намерены добиваться не только снятия неприкосновенности с парламентария, признавшегося в охоте на лося, но и избрания в отношении него меры пресечения.

По словам зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, согласие Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина не означает, что он окончательно лишится мандата. Однако в случае решения генпрокурора о передаче уголовного дела в суд после завершения предварительного расследования он может снова запросить у парламентариев данную меру.

Выступая в Госдуме 22 ноября, представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарёв объявил, что ведомство будет добиваться не только снятия неприкосновенности и возбуждения дела в отношении депутата, но и избрания меры пресечения в виде запрета на определённые действия. По мнению Генпрокуратуры, Рашкин может повлиять на свидетелей.

Депутата от КПРФ задержали 29 октября в Саратовской области, в его машине нашли разделанную тушу лося. Позднее парламентарий признался, что застрелил животное, перепутав его с кабаном. Запрос о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности был направлен в Думу 17 ноября. В случае возбуждения дела ему может грозить до пяти лет лишения свободы.