Комфортная погода ожидается в Москве 23 сентября

https://static.news.ru/photo/83372930-fd61-11ea-9235-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что 23 сентября жителей Московского региона ожидает тёплая комфортная погода без осадков. По её словам, в течение дня воздух прогреется до плюс 22 градусов тепла.

Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Нас ожидает очень комфортная, тёплая, сухая погода с температурой почти на шесть градусов выше нормы, — цитирует специалиста РИА Новости.

Волосюк добавила, что по области воздух прогреется до плюс 18-23 градусов. При переменной облачности ветер будет юго-западным со скоростью всего 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании с зампредами регионального правительства и главами муниципалитетов распорядился начать подачу тепла в многоквартирные дома. Чиновник распорядился включить отопление раньше срока, «чтобы жители не мёрзли в квартирах».