Количество мигрантов в РФ уменьшилось почти в два раза

https://static.news.ru/photo/7215ae4a-3f44-11eb-b23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России. Агентство отмечает, что, по данным ведомства, обычно эта цифра варьировалась в пределах от 9 до 11 млн человек.

Только один миллион иностранцев в настоящее время имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минстрой внёс в правительство Михаила Мишустина предложения по организации упрощённого въезда трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Ввозить иностранцев в страну предлагается организованными группами. Отмечается, что на стройках страны ощущается острая нехватка кадров.