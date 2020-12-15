Количество мигрантов в РФ уменьшилось почти в два раза

Количество мигрантов в России снижается на протяжении почти всего 2020 года. Сейчас на территории страны находится 6,3 млн иностранных граждан.
Об этом
Только один миллион иностранцев в настоящее время имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минстрой внёс в правительство Михаила Мишустина предложения по организации упрощённого въезда трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Ввозить иностранцев в страну предлагается организованными группами. Отмечается, что на стройках страны ощущается острая нехватка кадров.