Количество безработных в России с начала года сократилось на 300 тысяч

https://static.news.ru/photo/54a00490-6b05-11eb-ab2e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число официально зарегистрированных безработных в РФ в настоящее время составляет 2,5 млн человек. Это на 300 тысяч меньше, чем в декабре 2020 года.

Министерство труда и социальной защиты РФ определило актуальное число безработных по данным центров занятости, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Цель, которая поставлена президентом, — вернуть к концу этого года рынок труда к показателям 2019 года. Решение этой задачи предполагает трудоустройство ещё миллиона граждан из числа безработных, — пояснили в Минтруде.

Дополнительные меры по снижению численности нетрудоустроенных граждан принимаются с учётом потребностей рынка труда. Одним из ключевых мероприятий станет обучение безработных, которое организуют в рамках нацпроекта «Демография». Возможностью приобрести новые трудовые навыки смогут воспользоваться не менее 115 тысяч человек. В Минтруде подчеркнули, что безработные без специального образования являются наиболее уязвимой категорией граждан на рынке труда.

Помимо этого, для каждого субъекта составлена индивидуальная адресная программа по восстановлению занятости с учётом территориальной специфики. Субъектами Российской Федерации в региональных программах заложен почти 21 млрд рублей на меры по восстановлению занятости, — заключили в ведомстве.

Как передавал NEWS.ru, Министерство экономического развития РФ видит риски сокращения занятости в марте в компаниях, которые не успели оправиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявил глава ведомства Максим Решетников.