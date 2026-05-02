02 мая 2026 в 15:07

Когда оливье надоедает, делаю салат «Берлин» — просто бомба, бесподобный вкус

Когда привычные салаты уже не радуют, «Берлин» быстро становится новым фаворитом. Здесь все про насыщенный, «собранный» вкус: мягкий картофель, сочная ветчина, маринованные огурцы с легкой кислинкой и нежный сыр.

А заправка на желтках и горчице делает текстуру кремовой и более глубокой, чем у обычного майонеза. В итоге получается сытный салат, который легко заменяет даже классический оливье.

Ингредиенты: ветчина — 300 г, картофель — 3–4 шт., яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 200 г, огурцы маринованные (но можно и свежие) — 2–3 шт., горчица острая — 2 ст. л., майонез — 3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель нарезаю кубиками, сбрызгиваю маслом, добавляю специи и запекаю до румяности. Ветчину и маринованные огурцы также нарезаю аккуратными кубиками. Яйца варю вкрутую, белки нарезаю, а желтки оставляю для заправки. Сыр натираю на мелкой терке. В миске соединяю картофель, ветчину, огурцы, белки и сыр.

Для соуса желтки разминаю вилкой, добавляю майонез, горчицу, соль и перец. Заправляю салат и аккуратно перемешиваю.

Ранее мы готовили незабываемый салат из капусты. Всего 4 ингредиента и 7 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
