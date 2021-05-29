Коэффициент распространения COVID-19 в РФ вырос до максимума с октября

https://static.news.ru/photo/612d3c80-c11f-11eb-b6eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,11. Это максимальный показатель с 15 октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Из регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, самый высокий коэффициент у Москвы — 1,35. Выше единицы (1,02) этот показатель также в Воронежской и Нижегородской областях.

В Свердловской области коэффициент равен 1. В Санкт-Петербурге, Подмосковье, Иркутской области, Красноярском крае, Самарской и Ростовской областях данный показатель составляет от 0,99 до 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до того, как будет изолирован.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в России выявлено 9694 новых случая заражения COVID-19. Из больниц по выздоровлении выписаны 7386 пациентов, скончались 355 человек.

Всего с начала пандемии в стране заразились более 5 млн человек. Из них свыше 4,6 млн к настоящему времени выздоровели и 121,1 тысячи скончались.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в столице сезонностью и майскими праздниками. По его словам, многие горожане проводили время на дачах и не хотели обращаться за медпомощью в выходные.