Коэффициент распространения COVID-19 сохранился в РФ на уровне единицы

https://static.news.ru/photo/36a0d5da-bf63-11ea-81d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В России за последние сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции сохранился на уровне единицы. В Москве показатель вырос до 0,96 — на 0,03.

Как сообщает ТАСС, в последний раз коэффициент выше единицы по России был 14 июня. В столице он держится ниже этой отметки с 4 июня — уже более месяца.

Также коэффициент распространения инфекции ниже единицы держится в Воронежской области (0,87), Подмосковье (0,92), Ростовской области и Красноярском крае (0,95). В Нижегородской области показатель составил ровно 1.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) коэффициент поднялся до 1,02, в Иркутской области показатель остался на прежнем уровне (1,03), в Свердловской области он вырос до 1,06 (на 0,03), в Санкт-Петербурге опустился до 1,1.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

В РФ за семь дней медики зарегистрировали 46 814 пациентов, при этом вылечились 51 663 человека. На неделе с 22 по 28 июня их было соответственно 49 757 и 59 376. Это была вторая с начала пандемии неделя, когда выздоровевших больше инфицированных. Прирост числа заболевших за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в РФ выросла с 62,9% до около 66,2%.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Москвы отметили самые низкие показатели по темпам прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа — 0,3%.