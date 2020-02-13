https://static.news.ru/photo/de151034-4e60-11ea-8e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин должен будет подписать специальный документ, обеспечивающий включение поправок в Конституцию страны, если граждане поддержат предлагаемые изменения на общероссийском голосовании, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Рабочая группа по Основному закону попросила лидера определить полномочия ЦИК по проведению голосования, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. Он заявил, что число предложений является серьёзным вызовом. По словам главы государства, от россиян поступило больше 500 идей.

Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.