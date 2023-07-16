Клиенты Тинькофф Банка столкнутся с комиссией при пополнении карт «Мир» Тинькофф введет комиссию при пополнении карт «Мир» через терминалы сторонних банков

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Тинькофф Банк планирует ввести комиссию при пополнении карт платежной системы «Мир» через банкоматы кредитных организаций, не являющихся партнерами, говорится на сайте компании. Мера вступит в силу с 31 июля этого года.

Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка, — сообщили в Тинькофф Банке.

Представители компании добавили, что комиссия в таких случаях будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты. Как рассказали ТАСС в поддержке Тинькофф, это не затронет банкоматы таких организаций, как МКБ, ВТБ, «Открытие» и Почта Банк.

Ранее о новой комиссии для пользователей объявил телеоператор МТС. Он обяжет платить по 1% от суммы, вносимой на лицевой счет. Условия начнут действовать с 27 июля при оплате услуг домашнего интернета, телевидения и стационарного телефона.

Комиссия не будет взиматься при пополнении лицевого счета автоплатежом. Обойти условие также возможно при оплате картой МТС Банка через мобильное приложение или сайт и при пополнении счета в магазинах МТС.