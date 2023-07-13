МТС введет комиссию за оплату некоторых услуг МТС будет взимать комиссию при оплате услуг домашнего интернета и ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МТС обяжет пользователей платить комиссию в размере 1% суммы, вносимой на лицевой счет. Как говорится на официальном сайте компании, новые условия начнут действовать с 27 июля при оплате услуг домашнего интернета, телевидения и стационарного телефона.

Абонентам также предложили несколько способов избежать комиссии. Она не взимается при условии пополнения лицевого счета при помощи автоплатежа МТС или автоплатежа любого банка.

Обойти условие также возможно при оплате картой МТС Банка через мобильное приложение или сайт и при пополнении счета в магазинах МТС.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба не станет проверять деятельность МТС после решения оператора ввести комиссию за оплату некоторых услуг. В ведомстве объяснили такую позицию наличием у абонентов возможности вносить средства на счет в обход новых условий и контролировать транзакции. В то же время представители ФАС пообещали следить за действиями оператора связи.

Компания впервые сообщила о введении комиссии за пополнение счета в начале года. Тогда было решено дополнительно взимать с клиентов 0,4% или 1% суммы перевода в зависимости от выбранного способа оплаты.