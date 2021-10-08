Киселёв раскритиковал Нобелевскую премию мира после её вручения Муратову

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал вручение Нобелевской премии мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. По мнению журналиста, подобные решения «девальвируют саму премию», в результате чего ориентироваться на неё становится трудно. Слова Киселёва приводит Telegram-канал «Радио Sputnik».

Нобелевская премия мира — одна из самых спорных номинаций в Нобелевском комитете. Такие решения девальвируют саму премию, трудно на неё уже ориентироваться, — заявил телеведущий.

Дмитрий Киселёв является ведущим телепрограммы «Вести недели» на канале «Россия 1». С 2013 года он занимает должность генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня».

Ранее стало известно, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. До Муратова премию мира получали российский правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачёв.

Сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Он подчеркнул, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.