Кинотеатры в России начнут работать с середины июля

В России кинотеатры откроются для зрителей в середине июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
При этом театры и концертные залы планируется открыть только осенью.
Чернышенко отметил, что открытие кинотеатров должно происходить при соблюдении строжайших мер противовирусной безопасности. Среди них — плотность рассадки, дистанцирование и использование индивидуальных средств защиты.
Театры и концертные залы так же, как и во всём мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками, — сказал он на брифинге в правительстве.
Как писал NEWS.ru ранее, в Московской области откроются шесть бесплатных муниципальных кинотеатров под открытым небом. Новые кинопаркинги заработают в Истре, Домодедово и Одинцово.
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