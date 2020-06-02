Кинотеатры в России начнут работать с середины июля

Фото: АГН «Москва»

Индекс самоизоляции в Москве утром 2 июня 2020 года достиг 2,9. Это значит, что на улицах столицы России много людей, сообщает «Яндекс».

Портал с конца марта рассчитывает показатель для оценки соблюдения гражданами режима самоизоляции. Портал использует пятибалльную шкалу. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят из дома. Среди ближайших к мегаполису городов...