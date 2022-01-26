Кинолог раскритиковал предложение депутата отстреливать бездомных собак

Проблему контроля бездомных животных должны решать специалисты, заявил ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц изданию Pravda.Ru. Депутату Заксобрания Забайкальского края Александру Михайлову, предложившему отстреливать собак, он напомнил о законодательном запрете таких действий.

Федеральным законом запрещено уничтожение бездомных собак. Допускается их отлов, размещение в специально созданных приютах, стерилизация и частичный выпуск в привычную среду обитания. Если депутат считает, что закон, который подписан президентом, неправильный, он может подготовить и внести предложения по его изменению, — сказал Карапетьянц.

Он заявил, что такие высказывания, как позволил себе Михайлов, часто делают для привлечения внимания. По словам Карапетьянца, так резко решать проблему нельзя, необходимо выстроить систему контроля за бездомными животными.

Тогда давайте будем ещё отстреливать людей, которых называют бомжами, и всех остальных. Но нельзя так кардинально подходить к решению вопроса, — довёл он до абсурда идею депутата.

Ранее Александр Михайлов заявил, что погорячился, когда призвал убивать животных и казнить зоозащитников. И всё равно предложил выдавать по 10 тысяч за отстрел собак, как это делают в случае с волками.