Кинолог дал совет будущим владельцам собак Президент Российской кинологической федерации Голубев дал совет будущим владельцам собак

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев напомнил о необходимости заключить договор купли-продажи перед приобретением щенка, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. Эксперт отметил, что существует большое количество недобросовестных заводчиков, которые пользуются доверчивостью будущих владельцев. Он пояснил, что в договоре должны быть указаны кличка щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и номер чипа, пишет РИА Новости.

Не всегда будущий владелец задумывается о том, что, приобретая щенка, необходимо заключать договор купли-продажи. Дело в том, что договор является своего рода гарантией того, что заводчик не подменит выбранного щенка, не продаст больное животное или животное с дефектом, — рассказал Голубев.

В случае выяснения, что щенок болен, то по условиям договора можно будет вернуть его заводчику, заключил глава РКФ.

Директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков ранее заявил, что в ветеринарных клиниках начали заканчиваться зарубежные препараты и вакцины для животных. Эксперт отметил, что в регионах аналогичная ситуация. Специалист предупредил, что в стране могут полностью исчезнуть зарубежные вакцины.