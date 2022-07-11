Кеосаяну заблокировали YouTube-канал Симоньян: YouTube заблокировал канал Кеосаяна

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Тигран Кеосаян (в центре)

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что представители американского видеохостинга YouTube заблокировали канал ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. В своем Telegram-канале журналист указала, что «Кеосаян daily» заблокировали без указания причин. При этом она подчеркнула, что самого Кеосаяна не расстроило данное известие.

Канал Тиграна (Кеосаяна. — NEWS.ru) забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в «сообществе» (западном. — NEWS.ru) принято, — заявила Симоньян.

Ранее YouTube заблокировал канал директора вещания на русском языке телеканала RT Антона Красовского. Доступ к содержимому канала невозможно получить даже при подключении VPN, несмотря на то что предупреждение указывает именно на блокировку в определенной стране.

До этого YouTube заблокировал девять тысяч каналов и более 70 тысяч видео, посвященных событиям на Украине. Основной причиной блокировки стало нарушение требований к контенту.