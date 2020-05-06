Каждый пятый россиянин стал чаще заказывать товары на дом

Примерно 22% россиян стали чаще покупать товары с доставкой на дом в условиях карантинных мер. 33% из них старше 18 лет, но моложе 24 лет, сообщает государственный ВЦИОМ.
При этом 19% стали реже пользоваться заказом с доставкой,
Большая часть жителей страны (56%) не изменили частоту заказа товаров на дом. 48% опрошенных покупают продукты с доставкой.
Самым большим спросом пользуются готовая еда (32%), продукты (18%) и бытовая техника (16%).
70% граждан заявили, что планируют после окончания пандемии использовать доставку так же, как и сейчас. Реже заказывать товары на дом будут только 18% опрошенных.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что риск заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции невысок, но существует. По его словам, инфекцию можно подхватить через еду или воду, писал NEWS.ru.
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