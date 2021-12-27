Касперская назвала риски внедрения электронных паспортов

Внедрение в России системы электронных паспортов несёт риски для безопасности граждан, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. По её словам, для этого потребуется создать единую базу данных всех россиян. В разговоре с NEWS.ru Касперская перечислила основные вопросы к технологии, ответы на которые, по её мнению, нужно получить до введения электронных паспортов.

Касперская объяснила, что основные риски будут связаны именно с созданием единой базы данных граждан РФ.

Кто будет работать с этой базой, как её будут защищать, каков уровень квалификации этих сотрудников? Мы знаем, что большинство утечек идёт через внутренних сотрудников, это не риски самой системы, — подчеркнула она.

Кроме того, эксперт отметила, что любая электронная система подвержена сбоям. Так, недавно масштабный сбой произошёл у Facebook — одной из крупнейших компаний, которая тратит огромные деньги на инфраструктуру. Касперская усомнилась в том, что российская Минсвязь способна оперировать аналогичными суммами. При этом, если произойдёт сбой, а у человека будет только электронный паспорт, «его нельзя будет идентифицировать вообще».

Появляется реестр всего населения, который может быть использован для манипулирования обществом. Легко туда добавить какое-то поле со статусом, рейтингом, запрещением/разрешением для посещения различных мест, QR-коды. А это уже получается дискриминация, — сказала она.

Кроме того, Касперская подчеркнула, что ей не нравится наличие единой точки входа. Она объяснила, что такие системы становятся «приманкой для злоумышленников», потому что взламывать большую базу выгоднее, чем маленькую. При этом, несмотря на все заверения разработчиков, взломать можно любую электронную систему, включая эту базу или чип электронного паспорта.

Электронный паспорт в России будет хранить все данные, которые сейчас содержатся в бумажном паспорте, а также биометрические сведения. Изначально документ планировали начать выдавать уже с 1 декабря 2021 года. Однако начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что внедрение системы перенесли на 2023-й.