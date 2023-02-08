Кардиолог рассказал об опасности популярных способов повышения давления Кардиолог Ликов: есть соленое для повышение давления может быть опасно для здоровья

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Для повышения давления нередко рекомендуют съесть что-нибудь очень соленое, однако это может навредить здоровью, рассказал «Москве 24» кардиолог Иван Ликов. Применять этот способ уместно, только если речь идет о конституциональной гипотензии, а не в случаях, когда низкое давление является результатом более серьезных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Также врач предупредил об опасности повышения давления с помощью аэробных физических нагрузок.

Ликов предупредил, что при сердечной недостаточности употребление большого количества соли с целью повысить давление может серьезно ухудшить состояние. Он добавил, что аэробные физические нагрузки с низкой интенсивностью также могут оказаться вредными. По словам эксперта, прежде чем приступить к занятиям, необходимо убедиться, что они не нанесут ущерб здоровью и пройти медицинское обследование.

Еще одна популярная рекомендация — повышать артериальное давление с помощью активных аэробных физических нагрузок. Но прежде чем приступить к тренировкам, следует пройти медицинское обследование,— подчеркнул Ликов.

Кардиолог Андрей Климкин ранее рассказал, что гипертония, если ее вовремя не обнаружить, может привести к развитию опасных осложнений, наиболее частыми из которых являются инфаркт и инсульт. Эксперт пояснил, что при гипертонической болезни давление в 140/90 мм рт. ст. и выше поражает органы головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. По его словам, многие люди могут и не подозревать, что у них повышенное артериальное давление.