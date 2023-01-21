Названы опасные для жизни последствия повышенного давления Кардиолог Климкин: запущенная гипертония может привести к инфаркту и инсульту

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Кардиолог Андрей Климкин рассказал «Известиям», что гипертония, если ее вовремя не обнаружить, может привести к развитию опасных осложнений, наиболее частыми из которых являются инфаркт и инсульт. Эксперт пояснил, что при гипертонической болезни давление в 140/90 мм рт. ст. и выше поражает органы головного мозга, сетчатки глаз, сердца, почек. По его словам, многие люди могут и не подозревать, что у них повышенное артериальное давление.

Если вовремя не обнаружить проблему, то со временем это может привести к развитию осложнений: инфаркту, инсульту и другим. Симптомы же, как правило, проявляются в головных болях, головокружении, шуме в ушах, мушках перед глазами, тошноте, рвоте, болях в грудной клетке и одышке, — сказал Климкин.

Врач при этом подчеркнул, что большинство сосудистых катастроф происходит при бессимптомном течении гипертонической болезни. Он порекомендовал регулярно проверять свое давление, а при повышенных показателях проконсультироваться у врача.

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