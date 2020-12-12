Капитан одной из команд «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин заболел COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb027230-3d86-11eb-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: chto_gde_kogda/Instagram.com

Капитан одной из команд популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин заразился коронавирусом, сообщил ведущий программы Борис Крюк во время прямого эфира.

По его словам, все участники игры постоянно проверяются на коронавирус, однако в нынешнем составе играющей команды была замена.

Отец-основатель этой команды Алесь Мухин по-прежнему бодр и весел, но у него положительный тест, поэтому его сменил на посту капитана Николай Крапиль, — заявил Крюк.

Представитель знатока Андрей Кулешов сообщил ТАСС, что игрок чувствует себя хорошо, у Мухина, который также является ведущим белорусского «Что? Где? Когда?» «всё в порядке», добавил он.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что заболел коронавирусом. По его словам, пока он чувствует себя «сносно». Перед этим стало известно о заболевании коронавирусом журналиста Алексея Пивоварова, который сдал положительный тест после вакцинации.