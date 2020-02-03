Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Фасады объектов культурного наследия больше не смогут «украшать» кондиционеры, антенны и другие технические устройства. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в феврале.

Принятая в первом чтении инициатива предусматривает запрет на установку на фасадах зданий любых устройств в случае, если фасад относится к его предмету охраны. Разрешается только ставить на нём охранные устройства...