https://static.news.ru/photo/5ada5b34-464f-11ea-ba4d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
В четырёх городских поликлиниках в феврале начнётся капитальный ремонт. Всего в 2020 году планируется привести в порядок 50 учреждениях.
Новый стандарт — это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней, — цитирует заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову «Москва 24».
Первые поликлиники будут обновлены в Юго-Восточном и Юго-Западном округах Москвы.
Как ранее писал NEWS.ru, фасады объектов культурного наследия больше не смогут «украшать» кондиционеры, антенны и другие технические устройства. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в феврале.