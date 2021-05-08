Камень первого в России Сталин-центра заложили в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/62262e68-b020-11eb-8cb4-96000091f725_660.jpg Фото: kompas-rf.ru

Первый камень на месте строительства Сталин-центра заложили в городе Боре Нижегородской области. Это будет музей, посвящённый жизни и политической деятельности советского генералиссимуса Иосифа Сталина, передаёт РИА Новости.

В региональном отделении КПРФ отмечают, что такая экспозиция станет первой в России. Там надеются, что подобные центры со временем появятся и в других регионах.

Сталин-центр планируют возвести на улице Луначарского рядом с памятником Иосифу Виссарионовичу, установленным в 2020 году. Идеологом проекта стал местный предприниматель Алексей Зоров, который является секретарём Борского местного отделения Коммунистической партии.

Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть, — заявил коммунист.

По его словам, в трёхэтажном здании разместится обширная экспозиция, где предполагается выставить подарки и сувениры почитателей личности Сталина из разных стран мира, например, зажигалку с изображением политика из Северной Кореи.

В ходе церемонии закладки камня нижегородские коммунисты подготовили послание потомкам с просьбой «помнить великие жертвы и великие подвиги». Его вложили в металлическую капсулу и замуровали в бетонный блок, который будет вмонтирован в фасад Сталин-центра. Капсулу предполагается вскрыть 9 мая 2045 года — в день 100-летия победы в Великой Отечественной войне.

Заливка цокольного этажа здания состоится ориентировочно в августе-сентябре 2021-го, а уже в следующем году начнётся основная фаза строительства.

Возведение Сталин-центра впервые было анонсировано в июне 2020 года. Тогда было заявлено, что это будет жилой дом, на первом этаже которого расположится музей времён достижений СССР.