Камчатский посёлок накрыл смерч из комаров

На посёлок Усть-Камчатск обрушился смерч из комаров. Необычное явление очевидцам удалось заснять на видео, сообщает «Камчатка-информ».

На кадрах видно, как рой насекомых образует столб, похожий на торнадо, и проносится между жилыми домами. По словам очевидца, чёрная туча из комаров накрыла посёлок с первыми лучами солнца. Автору ролика пришлось несколько сотен метров двигаться в звенящем облаке, с трудом различая дорогу.

Как пояснила энтомолог и старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Людмила Лобкова, «торнадо» из гнуса в Усть-Камчатске, вокруг которого тундра и болота, явление ежегодное. По её словам, это комары-самцы, которые не представляют опасности. Они кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться.

Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, всё зависит от численности насекомых и погодных условий, — отметила специалист.

Ранее в Сети появилось видео торнадо в подмосковных Мытищах. Синоптик «Фобоса» окрестил его «пыльным дьяволом».